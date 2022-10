एक ही रात में चार घरों से गहने व नकदी चोरी

अ+ अ- डबराPublished: Oct 30, 2022 05:41:29 pm Submitted by: संजय तोमर



डबरा देहात थाना क्षेत्र का, पुलिस तफ्तीश में जुटी

Jewelry and cash stolen from four houses in a single night, news in hindi, mp news, dabra news

डबरा. नगर पालिका अंतर्गत आने वाले मगरोरा में शुक्रवार-शनिवार की रात को चोरों ने धावा बोला और एक दुकान समेत तीन मकानों के ताले चटकाए। चोरों ने कीमती गहने व ५५ हजार रुपए नगदी चोरी किए है। चारों घरों से ६ लाख से ज्यादा की चोरी होना बताया है। इसमें दो लोग पुलिस आरक्षक है। जबकि एक आरक्षक के घर से साढ़े पांच लाख की चोरी हुई है। मामला देहात डबरा थाना क्षेत्र का है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

दलवीर रावत देहात थाना में पदस्थ है। चोरों ने उसके घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर के ताले तोड़े और प्रवेश किया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात चोरी किए है। ३० हजार रुपए नगदी भी चुरा ले गए है। दलवीर ङ्क्षसह ने बताया कि उसकी दोनों बहुओं के जेवरात रखे थे। जिसमें हार, चूडिय़ां, मंगलसूत्र कान फूल व तीन सोने की अंगूठी आदि जेवरात शामिल है। करीब १० से १२ तौला सोना है। अलमारी तोडकर चोरी कर ले गए है। जितेन्द्र तिवारी जो कि आरक्षक है उसके घर को भी चोरों ने निशाना बनाया। उसके घर से चोरों ने २० हजार रुपए नगदी पार की है। पूर्व में भी तिवारी के घर चोरी हो चुकी है। एक परचूनी की दुकान के भी ताले तोड़े और ५०० रुपए चोरी किए है। हालांकि एक घर में चोरी नहीं कर सके। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल की है।



