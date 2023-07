विपक्ष के साथ एकजुट होकर हम मुकाबला करें

डबराPublished: Jul 03, 2023 05:57:22 pm Submitted by: संजय तोमर

किसान महापंचायत में डबरा आए राकेश टिकैत

डबरा. देश का राजा बेइमान है। विपक्ष के साथ हम सभी को मुकाबला एकजुटता के साथ करना होगा।एकजुट होकर मुकाबला करें। यह बात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कही। स्थानीय श्याम वाटिका में मजदूर और किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत का शुभारंभ किसान नेता टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्योछावर करने वाले सुरेंद्र सिंह सिद्धू के चित्र पर माल्यार्पण किया।