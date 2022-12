छात्रवृत्ति के लिए लाड़लियों के दिए दस्तावेज गुम हुए, भटक रहीं

डबराPublished: Dec 13, 2022 06:24:53 pm Submitted by: संजय तोमर

31 आंगनबाड़ी केन्द्र के अंतर्गत 3000 छात्राएं वंचित

Missing documents given by girls for scholarship, news in hindi, mp news, dabra news

छात्रवृत्ति के लिए लाड़लियों के दिए दस्तावेज गुम हुए, भटक रहीं

पिछोर. पिछोर सेक्टर के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी केन्द्र की लापरवाही के चलते नौवी व छठवी की 3000 छात्राओं को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इन छात्राओं को दो व चार हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए थी। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने जो आवेदन दिए थे वे गुम हो गए हेै।अब विभाग दोबारा आवेदन मांग रहा है।