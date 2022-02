सर्वे सूची में किसानों के नाम नहीं, तहसीलदार को घेरा

ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मामला

डबरा Published: February 05, 2022 12:31:57 am

डबरा. पिछले माह ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का डिटेल सर्वे पूरा हो गया है, लेकिन सार्वजनिक सूची चस्पा होने के बाद अब कई किसानों का आरोप है कि उनका सूची से नाम गायब है। सर्वे दल उनकी फसल नुकसान का मुआवजा करने नहीं पहुंचा। दोबारा सर्वे कराया जाए, इस मांग को लेकर शुक्रवार को खेड़ी पाराशर और बाबूपुर गांव के अनेक किसान तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार दीपक शुक्ला को ज्ञापन दिया। जिसमें बताया गया है कि, सर्वे टीम द्वारा सही तरह से सर्वे नहीं किया गया है। इस कारण अनेक किसानों के नाम सर्वे सूची में छूट गए है।

मुआवजा के लिए करीब ३.११ करोड़ की राशि के नुकसान का आंकलन सामने आया है। हालांकि सर्वे में ज्यादा समय लग गया, लेकिन अब सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। ग्राम सभा में सार्वजनिक सूची भी चस्पा की जा चुकी है। सर्वे पूरा होने पर बाबूपुर गांव के किसानों ने सर्वे दल पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा सर्वे सही तरह से नहीं किया गया। इस संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन देकर शिकायत की है। मानसिंह, रामेश्वर चौबे, कैलाश, श्रीलाल, राकेश, वीरेन्द्र सिंह, छोटेलाल ने बताया कि १२५ किसानों का ही सर्वे किया गया है जबकि ३०० किसानों की फसल भी खराब हुई है उनका सर्वे टीम ने सर्वे नहीं किया है। दोबारा सर्वे कराया जाकर उन किसानों को मुआवजा दिलाया जाए।

फसल अच्छी होने से घट गया नुकसान का आंकलन

तहसीलदार के मुताबिक मौसम से खराब हुई फसलें सही हो गई, जिससे वे फसले नुकसान के दायरे से बाहर हो गई। इस वजह से गांव की संख्या के साथ फसल नुकसान का रकवा भी घट गया। २५ फीसदी नुकसान, मुआवजा नुकसान में शामिल नहीं है। इस वजह से जो फसल खड़ी हो गई उसे सर्वे टीम ने नुकसान के दायरे से बाहर कर दिया। पहले ३५ गांव शामिल थे बाद में २१ गांव प्रभावित रह गए।

सर्वे सूची में किसानों के नाम छूट गए है। किसानों का कहना है। उनसे जिन किसानों के नाम छूटे है, उनके नाम मांगे गए है। सर्वे दल के साथ वे खुद जाकर उन्हींं किसानों का सर्वे करेंगे। यदि नुकसान के दायरे में होंगे तो सूची में नाम शामिल करेंगे।

दीपक शुक्ला, तहसीलदार डबरा

