डबरा में 10 पंच और भितरवार में 12 पंच वार्ड के लिए शांतिपूर्वक मतदान

उप चुनाव: मतगणना भी हुई, नौ को परिणाम होंगे घोषित

डबरा. पंचायतों में रिक्त पंच वार्डो के लिए उप चुनाव गुरुवार को कराए गए। डबरा में 10 पंच वार्ड के लिए व भितरवार में 12 पंच वार्डो के लिए मतदान कराया गया। शाम को मतगणना भी हो गई। अब शुक्रवार को रिजल्ट घोषित किया जाएघा। इधर, निर्वाचन को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे, जो मतदान केन्द्रों की निगरानी बनाए हुए थे। डबरा में 10 पंच वार्डो के लिए 68.4 फीसदी मतदान हुआ। मतदान करने में पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। पुरुष मतदाता 72 फीसदी, व महिला मतदाताओं की संख्या 63.9 फीसदी रही है। सुबह के समय सर्दी के कारण मतदान की गति धीमी थी। लेकिन दोपहर में मतदान की गति ने जोर पकड़ा।