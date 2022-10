ढाबों पर पुलिस की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जब्त

अ+ अ- डबराPublished: Oct 29, 2022 05:30:55 pm Submitted by: संजय तोमर

चार लोग पकड़े, पूछताछ में बोले, मिलावट करके बेचते थे पेट्रो पदार्थ

Police action on Dhabas, large quantity of petrol, diesel, kerosene seized, news in hindi, mp news, dabra news

ढाबों पर पुलिस की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जब्त

घाटीगांव/मोहना. पुलिस टीम ने शुक्रवार को शाम को ढाबों पर कार्रवाई की जहां से डीजल, पेट्रोल व केरोसिन के ड्रम व कैन मिली। साथ ही टीम ने मौके से चार लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने प्रकरण बनाया है।

थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक दामोदर गुप्ता ने क्राइम ब्रांच की दो टीमों को मुखबिर की बताई सूचना पर भेजा। टीम ने मोहना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दौरार के पास न्यू यूपी उत्तराखण्ड ढ़ाबा पर कार्रवाई की। जहां से टीम ने 07 ड्रम जो कि पेट्रोल से भरे थे, लगभग 1500 लीटर पेट्रोल बताई गई है। आधा ड्रम डीजल जो कि लगभग 150 लीटर मिला। टीम ने जब्ती की कार्रवाई की प्रकरण बनाया। दूसरी टीम थाना घाटीगांव क्षेत्रान्तर्गत वर्मा होटल रेहट में दविश दी। मौके पर 08 ड्रम में लगभग 510 लीटर डीजल, 02 केन में 28 लीटर पेट्रोल व 15 लीटर केरोसिन मिला। दोनों स्थानों से संबंधित ढाबों के मालिक सहित दो अन्य को हिरासत में लिया है। सस्ते दाम पर खरीदकर मिलावट कर बेचते थे

अवैध कारोबार के संबंध पूछताछ की गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह ढ़ाबे पर रूकने वाले ट्रक व टेंकरों से सस्ती दर पर पेट्रोल-डीजल खरीदकर उसमें मिलावट कर उसकी मात्रा को बढ़ाते थे। उसके बाद मिलावटी पेट्रोल-डीजल को किसानों को बाजार दाम से 10-15 रुपए कम कीमत पर बैच देते थे। पढ़ना जारी रखे