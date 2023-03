सुबह देखा तो नहर ओवरफ्लो, खेत में भरा था पानी

डबराPublished: Mar 15, 2023 05:56:07 pm Submitted by: संजय तोमर

सेकरा व खेड़ीरायमल के बीच से निकली नहर का मामला

Saw canal overflow in the morning, water was filled in the field, news in hindi, mp news, dabra news

छीमक. सेकरा व खेड़ीरायमल के बीच से निकली नहर (बी-१० पैंता) रविवार को देर रात ओवर$फ्लो हो गई जिससे समीप लगे खेतों में पानी भर गया। कई किसानों की सरसों की फसल में पानी भरने से खराब हो गई है। किसानों ने जल संसाधन विभाग को अवगत करा दिया है। बाद में नहर को बंद करा दिया है।