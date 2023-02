कोटवार की बेटी की शादी में एसआई बना मददगार

डबराPublished: Feb 09, 2023 06:53:43 pm Submitted by: संजय तोमर

बझेरा गांव में कोटवार की बेटी की शादी धूमधाम से हुई

SI became helpful in Kotwar's daughter's marriage, news in hindi, mp news, dabra news

कोटवार की बेटी की शादी में एसआई बना मददगार

डबरा. यूं तो पुलिस की छवि बेहद सख्त होती है मगर आंतरी थाने में पदस्थ एक उपनिरीक्षक दीपक ङ्क्षसह भदौरिया ने अपने कार्य से पुलिस की छवि को समाजसेवक के रूप में ही स्थापित नहीं किया वरन वे एक गरीब पिता व उसकी बेटी के लिए मददगार बनकर सामने आए। बेटी की शादी करने मेें कोटवार बंटी मिर्धा को परेशानी हुई तो एसआई भदौरिया ने आगे बढक़र आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया वरन बेटी का भाई बनकर उसके पैर पूजने आया।

दरअसल विगत 7 फरवरी को एक कोटवार की लड$की की शादी में शामिल हुए और 8 फरवरी को सुबह भाई का फर्ज निभाते हुए पत्नी के साथ पैर पूजे और कन्या पूजन किया।