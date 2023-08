साहब, छह दिन से पत्नी लापता है, पुलिस नहीं सुन रही

डबराPublished: Aug 02, 2023 05:33:21 pm Submitted by: संजय तोमर

डबरा. जनसुनवाई में मंगलवार को एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ एसडीएम प्रखर सिंह के पास पहुंचा। उसने बताया कि सिटी थाने ने ६ दिन बीतने के बाद भी लापता हुई पत्नी की सुध नहीं ली है। हरप्रसाद बाथम ने बताया कि उसकी पत्नी सपना २७ जुलाई से लापता है। छोटे बेटे को अपने साथ ले गई है। घर घर जाकर चौका बर्तन करती है। घर नहीं आई है।उसने बताया है कि वह जेवरात व मकान की रजिस्ट्री लेकर भी गई है।