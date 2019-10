17 गौवंश की हत्या में 6 आरोपी भेजे जेल, सरपंच पति भी शामिल बोला- बांधकर भूल गए थे जानवरों को

six accused of 17 cattle murder in samudan sent to jail: पूछताछ में यह बात आई है कि मवेशी उनकी फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। गायों को बंद करके उन्हें निकलाना भूल गए। गांव में भी इस बात को लेकर रोष है।