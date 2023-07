ग्वालियर इतने कार्यकर्ता पहुंचे कि भाजपा की नींद उड़ जाए

डबराPublished: Jul 19, 2023 05:26:14 pm Submitted by: संजय तोमर

डबरा आने पर बोले सांसद दिग्विजय सिंह

डबरा. कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की आमसभा में इतने कार्यकर्ता पहुंचे कि भाजपा व मामा की नींद उड़ जाएं। भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। जो उम्मीदवार सीट निकल सकेगा उसी को टिकिट दी जाएगी। यह बात राज्यसभा सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय ङ्क्षसह ने डबरा में आयोजित बैठक में मंगलवार को कही।