पुत्र को बचाने गए पिता भी आया चपेट में, दोनों की मौके पर हुई मौत, गांव में फैला सन्नाटा

son and father death by electric shock in bhitarwar: तभी पास में मवेशी चरा रहे उसके पिता हरी सिंह 50 वर्ष पुत्र पुख्खू बाथम ने उसे करंट की चपेट में देख उसे बचाने का प्रयास किया।