डबराPublished: Feb 17, 2024 11:18:52 pm Submitted by: संजय तोमर

सोनू ने 121 किलो की नाल उठाकर दिखाया दम

रामपुर कलां(मुरैना) आज भी गांव व कस्बों में शक्ति प्रदर्शन के लिए दंगल जैसे आयोजन आम हैं। दंगल में कुश्ती के साथ नाल उठाने की कला भी अनोखी है। भारी-भरकम पत्थरनुमा गोल आकृति को आसानी से हाथों से उठाना हर किसी के वश की बात नहीं। ग्राम पंचायत गोबरा एवं डूंगरावली के बीच चकपुरा गोशाला के पास श्री महाकाली एवं श्री हनुमान जी मंदिर पर नाल उठाओ प्रतियोगिता हुई।।