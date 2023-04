आग से गेहूं की 15 बीघा में खड़ी फसल स्वाहा

डबराPublished: Apr 11, 2023 05:56:41 pm Submitted by: संजय तोमर

सांखनी में बिजली के तारों से स्पार्किंग, सांखनी में

भितरवार/चीनोर. पहलेे ओलावष्टि अब आग लगने से किसान खासे परेशान हैं।सोमवार को भितरवार क्षेत्र के सांखनी गांव में और चीनोर क्षेत्र के शीतलपुर गांव में आग लगने की घटनाएं हुई। जिसमें 15 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जल गई है।