तीन साल पहले खरीदी फायर ब्रिगेड हुई कबाड़, नई खरीदने की तैयारी

डबराPublished: Jan 23, 2023 06:34:43 pm Submitted by: संजय तोमर

दस माह से एक फायर ब्रिगेड सुधर रही

The fire brigade bought three years ago was junk, preparing to buy a new one, news in hindi, mp news, dabra news

तीन साल पहले खरीदी फायर ब्रिगेड हुई कबाड़, नई खरीदने की तैयारी

डबरा. कर के रूप में जनता का जमा होने वाला पैसा नगर पालिका बर्बाद कर रही है । तीन साल पहले आई फायर ब्रिगेड बिना उपयोग किए कबाड़ हो गई है। एक फायर ब्रिगेड करीब १० माह से ग्वालियर में सुधर रही है, जो अभी तक सुधरी नहीं है। तीन साल पहले आई नवीन फायर ब्रिगेड का उपयोग नहीें करते हुए अब नवीन परिषद ने एक और नवीन फायरब्रिगेड खरीदने का प्रस्ताव पास किया है। ट्रेङ्क्षचग ग्राउंड में कई वाहन ऐसे है, जो मरम्मत होने के बाद ठीक हो सकते है। लेकिन नपा की अनदेखी के चलते ये वाहन कबाड़ हो गए है।

नगर पालिका पुराने वाहनों की मरम्मत नहीं कराते हुए नवीन वाहन खरीदने की तैयारी में है। विगत दिनों फायरब्रिगेड खरीदी को लेकर प्रस्ताव रखा गया। तब यह मामला प्रकाश में आया कि २०१९ में एक नवीन फायर ब्रिगेड खरीदी थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया, आरटीओ से पंजीयन नंबर भी नहीं कराया।