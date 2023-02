बच्ची से रेप व हत्या के आरोपी का मकान ढहाया

डबराPublished: Feb 09, 2023 07:03:33 pm Submitted by: संजय तोमर

पुलिस ने न्यायालय में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया

डबरा. सात साल की बालिका का अपहरण व बलात्कार कर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंकने वाले आरोपी शेरू जाटव को पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश कर एक दिन की रिमांड पर ले लिया। आज बालिका का शव परिजनों को सौंप दिया, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने गांव में अतिक्रमण कर बनाए आरोपी के घर के चार कमरे जेसीबी से ढहा दिया।