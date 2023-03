बैंक में घुसे चोर से नहीं टूट सका तिजोरी का लॉक

डबराPublished: Mar 25, 2023 05:57:10 pm Submitted by: संजय तोमर

बस स्टैंड स्थित एसबीआई शाखा का मामला, सीसी टीवी में दिखा अंदर घुसते हुए चोर

डबरा. बेखौफ अपराधी अब बैंकों में घुसकर तिजोरी तोडऩे की वारदातों को अंजाम देने में भी नहीं डर रहे हैं। शुक्रवार को बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई बैंक में बीती रात चोरों ने तिजोरी तोडऩे का प्रयास किया। चोर शटर का ताला तोडक़र बैंक में घुस गया, फिर उसने तिजोरी तोडऩे की कोशिश की। सूचना मिलने पर एसडीओपी विवेक कुमार शर्मा, थाना प्रभारी केपी यादव बैंक पहुंचे। बैंक के सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगाने के लिए पुलिस जुट गई है।