पुजारी से बदमाशों ने मंदिर में पहले खाना बनवाया फिर दानपेटी लूटी

डबराPublished: Feb 04, 2023 06:24:38 pm Submitted by: संजय तोमर



भितरवार के बानवारे हनुमान मंदिर में लूट की वारदात

The miscreants first made the priest cook food in the temple and then looted the donation box, news in hindi, mp news, dabra news

पुजारी से बदमाशों ने मंदिर में पहले खाना बनवाया फिर दानपेटी लूटी

भितरवार. नगर के प्रसिद्ध बानवारे हनुमान मंदिर में बीती रात चोरों ने दानपेटी लूट की घटना को अंजाम दिया है। नशे की हालत में दो बदमाशों ने मंदिर में घुसकर पहले पुजारी को चाकू का भय दिखाकर खाना बनवाया फिर इसके बाद वे दानपेटी की राशि लूटकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।