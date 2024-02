पुलिस ले जा रही थी रेत से भरी ट्रॉली तभी बरसने लगे पत्थर

डबराPublished: Feb 12, 2024 11:44:32 pm Submitted by: संजय तोमर

-अंबाह के रूअर गांव में 307 का आरोपी पकडऩे गई थी पुलिस

रूअर गांव में मौके पर खड़ी रेत की ट्रैक्टर-ट्रॉली।

अंबाह(मुरैना). रेत के अवैध कारोबार का अंत नहीं हो रहा। सोमवार को भी अंबाह थाना क्षेत्र के रूअर गांव में 307 के फरार आरोपी को पकडऩे गई पुलिस पर रेत माफिया के गुर्गों ने पथराव कर दिया। दरअसल जब बदमाश नहीं मिला तो रास्ते से गुजर रही रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस रेत के वाहन को पकडकऱ अंबाह ला रही थी, तभी 8-10 बाइक सवार बदमाशों ने ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए पुलिस पर पथराव कर दिया।

हमलावरों को खदेड़ दिया पुलिस ने

पुलिस फोर्स ने पथराव कर रहे रेत माफिया को खदेड़ दिया। अंबाह पुलिस ने इस मामले में हमलावरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। वर्ष 2023 से हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी बसंता तोमर को पकडऩे के लिए अंबाह थाने का फोर्स सोमवार दोपहर रूअर गांव में दबिश देने गया। पुलिस को बदमाश तो नहीं मिला लेकिन लौटते वक्त उन्हें चंबल रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आती दिखी, जिसे पुलिस बल ने घेरा तो ड्राइवर ट्रैक्टर छोडकऱ भाग गया। पुलिस जब इस ट्रैक्टर-ट्रॉली को खींचकर अंबाह ला रही थी। तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पुलिस फोर्स के पीछे लग गए और उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली छुड़ाने पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया। इस पर पुलिस जवानों ने भी रेत माफिया को खदेड़ दिया।

इन थानों का पहुंचा फोर्स

सूचना पर अंबाह, पोरसा, नगरा व महुआ थाने से भी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा तो हमलावर भाग निकले। बाद में पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को खींचकर अंबाह थाने पहुंचाया। अंबाह पुलिस ने इस मामले में आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर, मालिक सहित अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।