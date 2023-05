बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर उतार ले गई, अब तक नहीं लगाया

डबराPublished: May 19, 2023 06:06:04 pm Submitted by: संजय तोमर

घाटमपुर में तीन माह से बिजली बिना कट रहे दिन रात

The power company took off the transformer, has not yet installed, news in hindi, mp news, dabra news

बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर उतार ले गई, अब तक नहीं लगाया

भितरवार. अजीब बात है न। जब बिजली की ज्यादा जरूरत हो उस वक्त बिजली नहीं। नगर परिषद भितरवार के वार्ड क्रं.१ के घाटमपुर क्षेत्र में तीन माह से बिजली नहीं है। डीपी खराब है और सही कराने लेकर गए है लेकिन अभी तक सुधारकर नहीं लगाया है। अब नगर वासी करें तो क्या करें।