मंदिर में पुजारी सोते रहे, चोर ले गए नगदी गहने

जौरासी मंदिर में हनुमानजी की प्रतिमा से मुकट, हार, कुंडल चोरी

The priest kept sleeping in the temple, the thief took away the cash ornaments, news in hindi, mp news, dabra news