बाइक से आए बदमाश कारोबारी से लूट ले गए 2.55 लाख रुपए

दुकान में बंद कर फरार हुए, गुस्साए व्यापारियों ने थाने पर की नारेबाजी

The rogue who came by bike looted Rs 2.55 lakh from the businessman