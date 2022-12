बेटे ने मां के पैर में इसलिए मारी गोली, ताकि पड़ोसी फंस जाए

डबराPublished: Dec 22, 2022 06:10:30 pm Submitted by: संजय तोमर

जांच के बाद बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर भेजा जेल

डबरा. पुरासानी गांव में पड़ोसी को झूठे प्रकरण में फंसाने को लेकर एक पुत्र ने अपनी मां के पैर में गोली मार दी। पुलिस ने पहले मां की रिपोर्ट पर कि, किसी ने उनकों गोली मार दी है, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच उपरांत महिला को उसके बेटे द्वारा गोली मारने की बात सामने आई। पुलिस ने मां पर गोली मारने के मामले में बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला आंतरी थाना क्षेत्र का है।