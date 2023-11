पूरा परिवार सुनता रहा कथा, चोर तिजोरी तोड़ गहने नकदी ले गए

डबराPublished: Nov 26, 2023 05:38:36 pm Submitted by: संजय तोमर

जनकपुर गांव में चोरी की वारदात

डबरा/पिछोर. क्षेत्र के जनकपुर गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर दिनदहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। गांव में चल रही भागवत कथा सुनने पूरा परिवार गया था सूना घर पाकर चोरों ने हाथ साफ किया। घटना पिछोर थाना क्षेत्र की है। पिछोर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।