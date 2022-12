कनेक्शन काट रहे कर्मी को पत्थर मारकर किया घायल

डबराPublished: Dec 23, 2022 06:42:48 pm Submitted by: संजय तोमर

दर्शन कॉलोनी में पहुंची विद्युत टीम के साथ विवाद, हमला

The worker who was cutting the connection was injured by stoning, news in hindi, mp news, dabra news

डबरा. विद्युत वितरण कंपनी की ओर से बकायादारों के कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई इनदिनों की जा रही है। इसी क्रम में दर्शन कॉलोनी में आज कार्रवाई के दौरान एक उपभोक्ता ने कनेक्शन काटने के चलते कर्मचारी पर पथराव कर दिया जिससे उसे चोटें आई हैं। इधर, पुलिस ने एक ज्ञात व दो अज्ञात के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। मामला देहात थाना क्षेत्र बताया गया है।