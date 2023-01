नदी पर बना है ये अजूबा पुल, जिसे 12 गांव के लोग कर रहे प्रयोग

डबराPublished: Jan 18, 2023 06:40:33 pm Submitted by: संजय तोमर

बिजली के खंभे को डालकर नदी पार करते हैं ग्रामीण

छीमक. नोन नदी पर बना एक ऐसा पुल है जो शायद ही देश ही नहीं विश्व का अजूबा हो। इस पुल को बिजली का खंभा डालकर बनाया गया है। दरअसल इस नदी को बारिश के दौरान करीब 12 गांव के लोग पार करते हैं। इस दौरान नदी पार होने पर आवागमन बंद हो जाता है।