पटाखों की बारूद से झुलसे तीन बच्चे

डबराPublished: Feb 13, 2024 12:00:24 am Submitted by: संजय तोमर

Three children burnt by firecracker powder,, news in hindi, mp news, dabra news

भिण्ड रोड पोरसा में पटेल वाटिका के पास हादसा, तीनों बच्चे ग्वालियर रेफर

मुरैना. बच्चों पर ध्यान न देने का नतीजा क्या होता है ये उन झुलसे बच्चों के माता-पिता से पूछो। शादी में जो पटाखे नहीं चले उनकी बारूद निकालकर वे जला रहे थे। अचानक बारूद सुलग गई और वे झुलसकर अस्पताल पहुंच गए।

ग्वालियर किया रेफर