डबरा में तीन, भितरवार के छह लापरवाह बीएलओ को निलंबन का नोटिस

डबराPublished: Nov 28, 2022 05:51:54 pm Submitted by: संजय तोमर



एडीएम शर्मा ने ली बैठक , 8 जनवरी तक पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जाए

डबरा. विधानसभा की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर डबरा के तीन व भितरवार के छह बीएलओ को निलंबन का नोटिस दिया गया है। रविवार को डबरा के सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक में तहसीलदार ने डबरा बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं अपर कलेक्टर एचबी शर्मा ने भितरवार में हुई बैठक के बाद छह बीएलओ के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।

डबरा में हुई बैठक में 255 में से 208 बीएलओ व 24 सुपरवाइजर शामिल हुए। अनुपस्थित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मतदाता पुनरीक्षण कार्य में जीरो कार्य होने पर तीन बीएलओ कुलदीप, मंजू सोनी व रामअवतार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए एडीएम ने निर्देशित किया है। बैठक में तहसीलदार दीपक शुक्ला ने प्रत्येक बीएलओ के कार्य की समीक्षा की। जिसमें तीन बीएलओं का कार्य शून्य पाए गए। काम में लापरवाही बरतने के चलते उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए कहा गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य निष्पक्षता से किया जाए। सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 9 नवंबर 22 को हो चुका है। 3100 नव मतदाता अभी तक जुड़े है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य अभी तक 40 फीसदी हुआ है। 8 जनवरी 2023 तक पुनरीक्षण कार्य पूरा किया जाना है। अपात्र, मृत्यु व जो बाहर चले गए है उनके नाम काटे जाएं, और जो नए मतदाता है उनके नाम बढ़ाए जाएं। बैठक में विधानसभा प्रभारी आरिफ खान, राकेश शर्मा, राजेन्द्र गौर आदि थे।

भितरवार में एडीएम एचबी शर्मा ने इस संबंध में बैठक ली। 6 बीएलओ अनुपस्थित मिले, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का नोटिस जारी किया जा रहा है। बैठक में बीएलओ को निर्धारित समय पर काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवक-युवतियों का नाम नामावली में हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अपर कलेक्टर शर्मा ने भितरवार में बीएलओ की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। रविवार को जनपद सभागार में अपर कलेक्टर एच बी शर्मा, एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, तहसीलदार शिवानी पांडे, चीनोर तहसीलदार, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोली शामिल थे। निर्धारित अवधि में बीएलओ के माध्यम से नाम जोडऩे और हटाने का कार्य किया जा रहा है। सभी बीएलओ अपने निर्धारित केन्द्र पर अनिवार्यत उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करें। कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भितरवार में 10463 नए मतदाताओं को जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है अभी तक 1686 नए नाम जोड़े गए हैं।