VIDEO : 500 किमी बाइक चलाकर इंदौर से डबरा पहुंचे तीन युवक, परिवार हुए घर में क्वॉरेंटाइन

three man came to dabra from indore in lockdown : कोविड-19 का हॉटजोन कहे जाने वाला शहर इंदौर की वजह से डबरा में हलचल मच गई। इंदौर से डबरा पहुंचे तीन युवकों को डबरा स्वास्थ विभाग ने क्वॉरेंटाइन किया है