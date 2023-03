अचानक आया ट्रैक्टर, सडक़ किनारे बैठीं दो बहनों को कुचला, एक की मौत

अचानक आया ट्रैक्टर, सडक़ किनारे बैठीं दो बहनों को कुचला, एक की मौत

डबराPublished: Mar 04, 2023 06:27:46 pm Submitted by: संजय तोमर

Tractor came suddenly, crushed two sisters sitting on the side of the road, one died, news in hindi, mp news, dabra news

भितरवार. बागवई तिराहे के समीप शुक्रवार को सुबह एक ट्रैक्टर ने सडक किनारे बैठीं दो बहनों को टक्कर मार दी। दोनों अपने भाई से मिलने जा रही थी। जिससे एक की मौत हो गई है और दूसरी गंभीर घायल हो गई। इलाज के लिए घायल को ग्वालियर भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।घटना भितरवार थाना क्षेत्र की है। ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ लिया है व चालक भाग गया है।