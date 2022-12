ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, शादी से लौटे मामा की मौत, भांजा घायल

डबराPublished: Dec 10, 2022 06:21:24 pm Submitted by: संजय तोमर

भितरवार थाना क्षेत्र के धिरोरा गांव में हुआ हादसा

Tractor-trolley collided with bike, maternal uncle returned from marriage died, nephew injured, news in hindi, mp news, dabra news

भितरवार. शादी समारोह में शामिल होकर झांसी से लौट रहे मामा-भांजे को गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी जिससे मामा की मौत हो गई है जबकि भांजा गंभीर घायल हो गया है। घटना भितरवार थाना क्षेत्र के धिरोरा गांव की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।