ट्रकों और ट्रॉलियों से मंडी में बिगड़े हालात, लगा 3 किमी लंबा जाम

अ+ अ- डबराPublished: Oct 30, 2022 05:31:49 pm Submitted by: संजय तोमर

अच्छे भाव मिलने से झांसी, दतिया शिवपुरी और अशोक नगर से आए किसान

डबरा. शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात से लगा जाम शनिवार की दोपहर एक बजे खुल सका। इस दौरान ट्रक, टै्रक्टर-ट्रॉलियों से अपनी उपज लेकर आए किसान सडक़ों पर अपने वाहन धीरे-धीरे सरकाते मिले। शहर के हर चौराहे पर जाम से लोगों की परेशानी बनी। सुबह स्कूल की बसें भी नहीं पहुंच सकी। जिससे कुछ स्कूलों ने छुट्टी कर दी। कई पालक बच्चों को बस स्टेंड तक छोडऩे पहुंचे।

मंडी से लेकर झांसी रोड बल्ला का डेरा तक करीब ३ किमी तक ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार लगी थी। थाना प्रभारी विनायक शुक्ल ने ङ्क्षसधिया चौराहे पर पहुंचकर कमान संभाली लेकिन दोपहर १ बजे के बाद ही यातायात बहाल हो सका। इधर, लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी मंडी पहुंची मंडी प्रबंधन से कहा कि मंडी की व्यवस्थाएं सुधारें रात में मंडी का गेट बंद नहीं रखें और ट्रक को रात १२ बजे तक मंडी से बाहर निकालने की व्यवस्था बनाएं ताकि जाम नहीं लगे।

यहां बता दे कि पत्रिका ने कुछ दिन पहले यातायात व्यवस्था व जाम के संबंध में खबर लगाई थी, जिसमें मंडी के अंदर के एक ग्राउंड में पानी भरा है, स्थानीय प्रशासन ने भी कोई प्लान तैयार नहीं किया है। शनिवार को जाम से शहरवासी परेशान हुए। शुक्रवार को देर रात से ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह तक एक हजार से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी पहुंची। लेकिन दूसरी ओर से ट्रकों का निकलना भी शुरू था जिससे जाम लगना शुरू हो गया। रात २ बजे शहर जाम में बदल गया था। मुख्य मार्ग से लेकर बल्ला का डेरा तक जाम लगा था। मंडी में १000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचने से हालात बेकाबू हो गए। दोनों बायपास हुए प्रभावित

जाम को लेकर स्थानीय प्रशासन का भी सुस्त रवैया बना है जिसका परिणाम रोज शहर में जाम लग रहा है। प्रशासन की ओर से जाम से निपटने को लेकर कोई प्लान तैयार नहीं किया है। शुक्रवार को देर रात बाइपास मगरौरा रेलवे फाटक के खराब होने व गिट््ियों की वजह से बायपास प्रभावित रहा। दूसरी और जेल रोड अंडरब्रिज में भी एक ट्रॉला के फंसे होने से वहां का भी बाइपास प्रभावित बना रहा। जिससे यातायात का पूरा दबाव शहर में पड़ा।