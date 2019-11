वो आए बंदूक दिखाई, पिटाई लगाई और लूट कर हो गए गायब, जिले में लगातार हो रही लूट

two lacs money loot in day light in bhitarwar :जानकारी के अनुसार विजय अग्रवाल व अजीत अग्रवाल पुत्रगण जगदीश अग्रवाल निवासी वार्ड क्रमांक-10, की करहिया रोड नहर के पास सिंघल ट्रेडर्स के नाम से गल्ले की दुकान है