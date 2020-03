तेज रफ्तार वाहन आपस में टकराए, दो लडक़ों की हुई मौत दो गंभीर घायल

two young boy death in pichor in road accident : भगेह ग्राम निवासी पंकज कुशवाह और आकाश एक्टिवा पर सवार होकर पिछौर आ रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से उनकी टक्कर हो गई।