निर्माणाधीन दुकानों को जेसीबी से गिराया

अ+ अ- डबराPublished: Oct 20, 2022 05:35:53 pm Submitted by: संजय तोमर

दो स्थानों पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया

Under construction shops dropped from JCB,news in hindi, mp news, dabra news

निर्माणाधीन दुकानों को जेसीबी से गिराया

भितरवार. एसडीएम अश्वनी कुमार रावत के नेतृत्व में बुधवार को टीम ने नगर परिषद के दो स्थानों पर अतिक्रमणविरोधी अभियान चलाया। लाखों रुपए की शासकीय जमीन मुक्त कराई। निर्माणाधीन दुकानों को जेसीबी से गिराया गया।

एसडीएम पुलिस बल, नगर परिषद कर्मी और राजस्व कर्मियों की टीम के साथ पहुंचे। सबसे पहले बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 9 मेन रोड पर 1100 वर्ग फीट की शासकीय भूमि पर दुकानें बना रहा था। जिसे प्रशासन ने कार्रवाई कर, तोड़ा। जो कि लल्लू ङ्क्षसह परिहार की बताई गई है। शासकीय जमीन सर्वे नं. 3579 पर दुकानें बना रहा था। इसके बाद एसडीएम अधिकारियों की टीम के साथ वार्ड क्रमांक 4 कृषि उपज मंडी के सामने पहुंचे। जहां उन्होंने लेखराम भार्गव से अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि सर्वे क्रं. 455/2 को मुक्त कराया। शासकीय भूमि पर बनाई गई बाउंड्रीबॉल तुड़वाया गया। दो दिवस में निर्माण दस्तावेज उपलब्ध कराएं

इस मौके पर बाउंड्री के अंदर निर्माणाधीन मकान के कार्य को रुकवाकर दो दिवस में निर्माण कार्य के दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार पंकज कोली, नगर परिषद के मुख्य लेखापाल दिनेश कुमार श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक सुरेश नागर, पटवारी बबलू ङ्क्षहडोलिया आदि शामिल थे। जिसकी कीमत एक करोड़ से ज्यादा रुपए की आंकी है। इस संबंध में पहले नोटिस दिया गया था। पढ़ना जारी रखे