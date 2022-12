गांवों में पांच जनवरी को फिर मतदान

रिक्त 527 पंच पद के चुनाव 5 जनवरी को, फॉर्म भी भरे गए

डबरा. विभिन्न पंचायतों में रिक्त पड़े 527 पंच के पदों के चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार को नाम निर्देशन फॉर्म भरने के अंतिम दिन उम्मीदवारों की भीड़ लगी देखी गई। ५ जनवरी को मतदान होगा।

डबरा में कुल ५८ पंचायतें है। 1152 पंच वार्ड हैं। जून माह में हुए चुनाव में 527 पंच वार्ड रिक्त रहे गए थे। जून माह में हुए निर्वाचन के दौरान ६२६ पंच वार्ड के लिए उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन फॉर्म भरे थे, लेकिन मात्र २५ वार्डो में पंच के चुनाव हुए थे और शेष वार्ड में पंच निर्विरोध जीते थे।