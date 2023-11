दस दिन बाद भी नहीं पहुंचा आखिरी छोर तक पानी

डबराPublished: Nov 20, 2023 05:38:56 pm Submitted by: संजय तोमर

डी-16 और डी-17 नहरों से जुड़े किसान परेशान

Water did not reach the end even after ten days, news in hindi, mp news, dabra news

दस दिन बाद भी नहीं पहुंचा आखिरी छोर तक पानी

डबरा. किसानों की मुसीबतें कभी कम नहीं होती। कभी फसल के लिए खाद नहीं तो कभी बीज की कमी। कभी बिजली की कमी तो कभी पानी का संकट। कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखे के हालत। इनदिनों डबरा में किसानों को गेहूं के पलेवा के लिए सिंचाई विभाग पानी दे रहा है। ये पानी गेहूं के लिए खेत की सिंचाई (पलेवा) के लिए दिया जा रहा है। दस दिन हो गए मगर अभी तक नहरों के जरिए ये पानी अंतिम छोर (टेल पोर्सन) के किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाया है।