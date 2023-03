12 बीघा के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भरा पानी

डबराPublished: Mar 05, 2023 06:05:49 pm Submitted by: संजय तोमर

भौरी पुलिया के पास नहर का पैंता ओवरफ्लो

Wheat crop standing in 12 bigha field filled with water, news in hindi, mp news, dabra news

12 बीघा के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में भरा पानी

चीनोर. भौरी पुलिया से होकर निकली हरसी नहर का डी-12 पंैता शुक्रवार शनिवार की रात को ओवरफ्लो हो गया। जिससे आसपास के खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में पानी भर गया। करीब १२ बीघा में पानी भरने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि पानी भरने से गेहूं की फसल लेट जाएगी और दाने कमजोर हो जाएंगे।