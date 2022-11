तीन साल के बालक को लेकर भाग रहा था युवक पकड़ा तो हकीकत सामने आई

डबरा के श्रीराम कॉलोनी में रविवार को हुई घटनाक्रम

डबरा Published: November 14, 2022 06:17:46 pm

डबरा. सिटी थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी से रविवार को तीन साल के बच्चे को जबरन ले जा रहे एक युवक को स्थानीय निवासियों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक महाराष्ट्र का निवासी है। उसके पास से आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले हेै। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

श्रीराम कॉलोनी में वनखंडेश्वर स्कूल के पास रहने वाले पंकज रावत के मकान में जाट परिवार किराए पर रहता हैं। उनके बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, इसी दौरान एक युवक आया और उसने 3 वर्षीय बालक को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो दूसरे बच्चे ने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। तभी पंकज रावत और उनके पड़ोसी दौड़े तो युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची डायल हंड्रेड और मोहल्ले वाले युवक को लेकर डबरा सिटी थाने पहुंचे। महाराष्ट्र का रहने वाला

युवक ने अपना नाम आसाम सिलीगुड़ी का होना बताया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की और उसके दस्तावेज खंगाले तो युवक महाराष्ट्र के जूई नगर थाना क्षेत्र का निवासी बताया। थाने में मचाया उत्पात

बच्चा चोरी कर ले जा रहे युवक ने हवालत में उत्पात मचाया जिससे अन्य बंदी घबरा गए। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी परेशान रहे। इधर, उसे मानसिक विक्षिप्त बताया गया है। बच्चा क्यों ले जा रहा था इस बात का पता नहीं चला है। पुलिस ने उसे मानसिक विक्षिप्त बताकर छोड़ दिया है। हालांकि सवाल यह खड़ा है कि जब मानसिक रोगी है, तो उसे मानसिक आरोग्यशाला क्यों नहीं भेजा गया। बच्चा चोरी की सूचना मिलने पर एक युवक को पकड़ा था। बच्चा चोरी करके ले जा रहा था। आधार कार्ड के आधार पर महाराष्ट्र का निवासी है। मानसिक विक्षिप्त है। हवालात में उत्पात मचाया। किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की, उसे छोड़ दिया गया है।

विनायक शुक्ला, सिटी थाना प्रभारी डबरा पढ़ना जारी रखे

