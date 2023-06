एंबुलेंस न आने पर पिता को अस्पताल बाइक से ले जा रहा था बेटा, पिता ने रास्ते में तोड़ा दम

डबराPublished: Jun 13, 2023 06:07:07 pm Submitted by: संजय तोमर

परिजन ने हंगामा करने की कोशिश की, पुलिस ने समझाइश देकर घर भेजा

When the ambulance did not come, the son was taking his father to the, news in hindi, mp news, dabra news

भितरवार. बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली प्रदेश सरकार के दावे तब बौने दिखे जब एक बीमार व्यक्ति को लेने 108 एंबुलेंस नहीं आ सकी। मजबूरन उसके बेटे को बाइक पर अपने पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। रास्ते में पिता ने दम तोड़ दिया।