सीएमओ को क्यों सौंपी महिला पार्षदों ने चूड़ी

डबराPublished: Jan 21, 2023 06:39:16 pm Submitted by: संजय तोमर

नगर परिषद डबरा का सम्मेलन आयोजित

dabra news

डबरा. नगर पालिका डबरा की नवीन परिषद का दूसरा सम्मेलन हंगामेदार रहा। बैठक के दौरान पक्ष विपक्ष के पार्षद काफी शोर शराबा करते दिखे। सभी 111 प्रस्तावों को पास किया गया है। सम्मेलन के दौरान बार बार पार्षदगण सदन की मर्यादा को तोड़ते रहे। यहां तक कि बातचीत में शिष्टाचार को भी त्याग दिया गया।