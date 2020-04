सडक़ पर महिला ने दिया बेटी की जन्म, भितरवार पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, दिया भोजन

सडक़ पर महिला ने दिया बेटी की जन्म, भितरवार पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, दिया भोजन

woman gave birth to girl child on road in bhitarwar during lockdown जानकारी के अनुसार शिवपुरी जिले के बगदादी गांव में रहने वाला विनोद आदिवासी (35) अपनी पत्नी भागवती (28 ) व तीन छोटे-छोटे ब"ाों को