दमोह में चलन से बाहर हो गए 1 व 2 रुपए के सिक्के

5 व 10 रुपए के सिक्कों की ही बाजार में स्वीकार्यता

दमोह. दमोह शहर व बाजार क्षेत्र में 1 व 2 रुपए के सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं, दुकानदारों के अलावा शहर के भिखारी भी इन सिक्कों को अस्वीकार कर रहे हैं कि इन्हें कोई दुकानदार नहीं लेता है। इस मामले में एक साल पहले दमोह कलेक्टर व लीड बैंक अधिकारी निर्देश दे चुके हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी सिक्के बाजार में स्वीकार किए जाएंगे, जो अस्वीकार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दमोह शहर में 1 व 2 रुपए के चलन से बाहर होकर लोगों के पास जमा हो गए, जिन्हें बैंक भी लेने से इंकार कर रहे हैं।

महानगरों में 25 पैसे, 50 पैसा, 1 रुपए व 2 रुपए के सिक्के में महानगरों से दमोह आने वाले लोगों के लिए यहां सिक्के न चलने से उनके पास सिक्के काफी तादाद में जमा हो गए हैं। कोरोना काल में महानगरों के रहवासी वहां नौकरी व कामधंध छूटने के बाद दमोह शहर व दमोह जिले में अपने पैतृक नगर या पैतृक गांव आ गए हैं। जिनके पास 2 हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक के सिक्के भी हैं, लेकिन यह धनराशि चलन से बाहर हो गई है।

दूध की थैली में हो रहा नुकसान

दमोह शहर में सबसे ज्यादा नुकसान दूध की थैली खरीदे वक्त हो रहा है, विभिन्न कंपनियों के दूध के पैकेट 46 से 47 रुपए प्रति लीटर आ रहे हैं, लोग सुबह से 100 या 50 का नोट लेकर जाते हैं, जिसमें से राशि वापस नहीं की जाती है, दूसरे दिन भी पहले दिन की राशि काउंट नहीं की जा रही है, जिससे प्रतिदिन लोगों को दूध की थैली खरीदते वक्त 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो लोग 1 या 2 रुपए के सिक्के देना चाहते हैं, वह दुकानदारों नहीं लिए जा रहे हैं।

टॉफी या माचिस बनी मुद्रा

किराना दुकानों पर 1 व 2 रुपए के सिक्कों का विकल्प टॉफिया या माचिस बन गई हैं। एक रुपए की टॉफी या 1 रुपए की माचिस सिक्कों के बदले थमाई जा रही है। जिससे लोगों को जरुरत न होने पर जबरन टॉफी या माचिस दुकानदार द्वारा पकड़ा दी जाती है, जिसका कोई विरोध भी नहीं कर पाता है।

सिनेमोटोग्राफर ने छेड़ मुहिम

मुंबई के फिल्म सिनेमोटोग्राफर हरीश पटेल जो दमोह के विभिन्न मुद्दों को उठाकर उनकी लघु फिल्में बनाते रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया टिवटर पर मुहिम चला रखी है कि दमोह वालो कब तक 2 रुपए की वस्तु के 5 रुपए व 6 रुपए की वस्तु के 10 रुपए देते रहोगे।

हटा शाखा में 50 लाख के सिक्कों का स्टॉक

दमोह की एसबीआइ शाखाओं में सिक्कों का अंबार लगा हुआ है, जिनके पास रखने भी जगह नहीं है। हटा शाखा में करीब 50 लाख रुपए के सिक्के भरे पड़े हैं। यही स्थिति प्रत्येक बैंक की है जहां सिक्के भरे पड़े हैं।

मैनेजरों के साथ हो चुकी गुंडागर्दी

बैंकों भी सिक्कों का बोझ कम करने का प्रयास करते हैं, बैंकों ने भुगतान के साथ 100 से 500 रुपए के सिक्के दुकानदारों को देना शुरू किया था, लेकिन कई जगह बैंकों के मैनेजरों से यहां के दुकानदार मरने मारने के लिए उतारू हो गए थे।

कड़ी कार्रवाई ही चला सकती है सिक्के

सितंबर माह में कलेक्टर एसकृष्ण चैतन्य व लीड बैंक अधिकारी राजेंद्र कुमार जैन ने जन सामान्य को सिक्कों के संबंध में एडवाइजरी जारी की थी कि यदि कोई 1 व 2 रुपए का सिक्का अस्वीकार करता है तो उसके खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज कराएं। जब तक एक दो लोगों के खिलाफ भारतीय मुद्रा का अपमान करने का मामला दर्ज नहीं होगा, जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक सिक्कों की समस्या बनी रहेगी।

