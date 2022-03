आंगन में सोती हुई 10 साल की मासूम का अपहरण कर बलात्कार

जबेरा थाना क्षेत्र में मासूम के साथ बलात्कार की दूसरी घटना

दमोह/ जबेरा. जबेरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के आंगन में सो रही 10 वर्षीय मासूम का सोते हुए अपहरण कर ग्राम पंचायत के मनोरंजन भवन में ले जाकर बलात्कार की घटना सामने आई है। पीडि़त मासूम को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है।

मासूम बालिका गुरुवार की सुबह 4 बजे खून से लथपथ रोती हुई घर पहुंची तब परिजनों को जानकारी लगी। मासूम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल दमोह में भर्ती कराया गया है, जहां मासूम का इलाज जारी है। पीडि़त के परिजनों ने बताया की रात्रि करीब 3 बजे आरोपी घर में आया था और आंगन से मासूम को उठाकर ले गया था। पीडि़ता ने परिजनों को बताया कि आरोपी उसे पंचायत भवन ले गया और चाकू दिखाकर उसके साथ बलात्कार किया है। पीडि़ता ने बताया कि वह आरोपी को पहचान जाएगी, क्योंकि आरोपी एक दिन पहले खेत पर कटाई कर रहे हार्वेस्टर में काम करते हुए मिला था। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही एएसपी शिवकुमार सिंह व एसडीओपी अशोक चौरसिया मौके पर पहुंचे हैं। जिन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी हैं।

दो साल में मासूम से बलात्कार की दूसरी घटना

जबेरा थाना दो साल के अंदर मासूम के साथ बलात्कार की दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें पहली घटना 23 अप्रेल 2020 को सामने आई थी, जिसमें 6 वर्षीय मासूम का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। बालिका पहचान न पाए उसकी आंखों पर वार कर आंखों को खराब करने का प्रयास किया था, लेकिन बालिका की आंखें बच गई थीं, अब जबेरा थाना क्षेत्र में दूसरा मामला सामने आया है, जिसमें 10 साल की बालिका का सोते में अपहरण कर बलात्कार किया गया है।

10 year old sleeping in the courtyard kidnapped and raped