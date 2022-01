जिला अस्पताल के बजाए होम आइसोलेट से ठीक हो रहे कोरोना मरीज

अब तक सामने आए 388 मरीज, अस्पताल पहुंचे महज 5 फीसदी

दमोह. जनवरी माह में दमोह जिले में अब तक 388 कोविड मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 38 नए मरीज रविवार को आए हैं। इस बार के मरीज अस्पतालों के बजाए होम आइसोलेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिससे रविवार की स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में एक भी कोविड मरीज भर्ती नहीं है।

दमोह जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। इस बार सबसे ज्यादा बच्चे सामने आ रहे हैं, वहीं जो मरीज निकल रहे हैं, वह जल्द ठीक भी हो रहे हैं। जिला अस्पताल की स्थिति देखे तो 4 से 5 दिन में मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। कोरोना के नए मरीज लगातार निकल रहे हैं, लेकिन इस बार के मरीज अस्पतालों से दूरी बनाए हुए हैं। होम आइसोलेशन पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। जिन्हें दवाओं की व्यवस्था भी कराई जा रही है, वहीं कई मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं। जिससे नए कोविड के मरीज जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण से अब तक निकले 95 फीसदी मरीज होम आइसोलेशन पर इलाज करा रहे हैं, शेष 5 प्रतिशत मरीज ही अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ज्यादा कोविड मरीजों के सरकारी अस्पतालों में न पहुंचने से डॉक्टरों को भी वर्तमान में फैल रहे कारोना की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।

38 केस सामने आये

दमोह जिले में रविवार को कोरोना के 38 मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में 46, 31, 32, 51, 30, 43, 36, 38, 57, 34, 28, 25, 28, 31, 03, 38, 24, 35, 55, 32, 21, 58, 18, 25, 23, 50, 42, 45, 28, 32, 43, 17, 18, 61, 40, 43, 24 व 18 साल के मरीज शामिल हैं। इनमें विवेकानंद नगर दमोह से 01, बड़ापुल दमोह से 01, सिविल वार्ड 04 दमोह से 01, महावीर वार्ड दमोह से 01, जबलपुर नाका दमोह से 01, धरमपुरा वार्ड दमोह से 01, फुटेरा वार्ड नं 02 दमोह से 01, खजरी मुहल्ला दमोह से 01, गार्ड लाइन दमोह से 01, वर्धमान कॉलोनी दमोह से 01, हिंडोरिया से 01, सिंगौर बंडी से 01, वार्ड नं 14 हिंडोरिया से 01, खिरिया मंडला से 02, सदगुवा से 04, वार्ड नं 01 पथरिया से 01, टीला से 01, वार्ड नं 06 पथरिया से 01, किशनगंज से 04, जबेरा से 03, सिंग्रामपुर से 01, बटियागढ़ से 01, हटा से 02, शोभानगर दमोह से 01, रेल्वे कॉलोनी दमोह से 01, राजीव गांधी कॉलोनी दमोह से 01, गैसाबाद से 01 व मुडा से 01 नया मरीज सामने आया है।

होम आइसोलेशन पर दे रहे जोर

इस बार कोविड को लेकर होम आइसोलेशन सुविधा मिलने से लोग होम आइसोलेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस बार 1 साल से लेकर 17 साल के बीच के बच्चे ज्यादा निकल रहे हैं। बच्चों के ज्यादा निकलने पर अभिभावक घर पर ही अपने सामने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। हालांकि होम आइसोलेट मरीजों के लिए घर पर ही दवाओं का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट चिकित्सकों का सहारा भी लिया जा रहा है, जिससे इस बार निकल रहे कोरोना मरीजों की भीड़ जिला अस्पताल में नहीं दिख रही है। घरों पर ही इलाज कराया जा रहा है, जिसमें स्वस्थ्य होने की दर भी तीव्र बताई जा रही है, इस बार के मरीज 2 से 4 दिन में ही ठीक हो रहे हैं।

कोरोना पर स्टडी नहीं हो पा रही

इस बार कोरोना के मरीज सर्वाधिक होम आइसोलेट होने के कारण जिला अस्पताल में न पहुंचने से मरीजों की वास्तविक स्थिति डॉक्टरों को पता नहीं चल पा रही है, जिस पर स्टडी भी नहीं हो पा रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने पर डॉक्टर उसकी पहली, दूसरी लहर से तुलना कर कोरोना की रोकथाम का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान में मरीज सरकारी अस्पतालों से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे किस स्थिति का कोरोना दमोह में फैला हुआ है, इस पर स्टडी भी नहीं हो पा रही है।

388 patients exposed so far, only 5 percent reached the hospital