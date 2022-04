शहर में खड़े बांसों के झुरमुट में दिन हो या रात लग रही आग

पिछले दो दिन में 4 बार आग लगने की घटना

दमोह. शहर में बीएसएनएल कार्यालय से लेकर जटाशंकर गेट तक बांसों के झुरमुट से कलेक्टर बंगले की चारदीवारी घिरी हुई है। यह प्राकृतिक चार दिवारी पिछले दो दिन से आग की लपटों में घिरती दिखाई दे रही है। सोमवार को दोपहर व रात में आग लगी, वहीं मंगलवार को भी आग लगने की घटना सामने आई हैं।

बांसों के झुरमुट में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले एक्सीलेंस स्कूल व वन विभाग के सामने लगे बांसों के झुरमुट में आग लगने की घटना सामने आई थी। बांसों में आग लगने का कारण अज्ञात है, क्योंकि बताया जाता है कि सूखे बांसों में आग लगती है, लेकिन कलेक्टर बंगला के पास कुछ ही पेड़ सूखे थे, शेष हरे दिखाई दे रहे थे। रात में आग लगने का कारण बिजली का तार टूटना बताया जा रहा था, दिन में फिर बांसों में आग लग गई। इससे पहले भी आग स्वत: लगी थी।

समस्या बन रहे बांसों के झुरमुट

दमोह शहर के जटाशंकर क्षेत्र में लगे बांसों के झुरमुट समस्या बन रहे हैं। यह सबसे व्यस्ततम सड़क है। आग के कारण बांस हवा में लटक रहे हैं, जो नीचे सड़क पर निकलने वाले लोगों के लिए एक खतरा बने हुए हैं। हालांकि आग लगने के बाद प्रशासन ने लोगों को बांस ले जाने में कोई रोका-टोका नहीं की है, इसके बाद भी सड़क पर बांसों के मोटे डंडे लटक रहे हैं, जो टूटकर कभी भी गिर सकते हैं।

अंग्रेजों के जमाने के लगे हैं झुरमुट

दमोह शहर में कलेक्टर बंगला कई एकड़ में घिरा हुआ है। जिसकी चार दीवारी प्राकृतिक रूप से बांस का वनीकरण बनाई गई थी। इस प्राकृतिक चार दीवारी में हर साल आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन फिर बांस ऊग आता है और विशाल झुरमुट का रूप ले लेता है।

आग लगती है या लगाई जाती है

दमोह शहर में गर्मियों में बांसों के झुरमुट में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती है। इस संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि इनमें आग लगने की स्वत: घटनाएं कभी कभार ही आती हैं, जिससे इस बात पर आशंका होती है कि इन झुरमुटों को जानबूझकर आग के हवाले किया जाता है। खैर जितनी भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उनमें एक या दो घटनाएं ही शार्ट सर्किट से सामने आई हैं, शेष घटनाओं के कारण अज्ञात हैं।

A clump of bamboo standing in the city is on fire day or night