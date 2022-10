ऐसा वार्ड जिसमें कुआं का पानी का इस्तेमाल करने विवश

बारिश के दिनों दूषित पानी पीने के दौरान नहीं किया गया दवा का छिड़काव

दमोह. फुटेरा वार्ड नं. 4 में धुवातला की तलहटी में बसा मोहल्ला के रहवासी कुआं के पानी पर भी निर्भर हैं, चाहे बारिश ही क्यों न हो गंदा बदबूदार पानी पीकर ही गुजारा करते हैं। इतना ही नहीं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से बारिश से घर गिरने पर स्वयं के व्यय पर मकान बना रहे हैं।

फुटेरा वार्ड नं. ४ नृसिंह मंदिर से शुरू होकर गौरीशंकर तिराहा, फुटेरा फाटक, बड़ी देवी, फुटेरा तालाब की पकी वाला हिस्सा, मुक्तिधाम, इमलाई बायपास हटा नाका होते हुए आसाराम कॉलोनी होते हुए पीछे धुवातला की तलहटी तक बसा हुआ है। नृसिंह मंदिर के बाद शुरू होने वाला फुटेरा वार्ड नगरीय वार्ड होने के बाद यहां ग्राम्यजीवन की झलक वार्ड में ही नजर आती है। यहां पर गौपालन, डेयरियों के साथ बगीचे व खेत स्थित हैं। जिससे यह वार्ड शहरी व ग्रामीण परिवेश का मिश्रित वार्ड दिखाई देता है। आसाराम कॉलोनी में खाली प्लाटों पर पानी भराव की समस्या है, वहीं उसके पीछे पारंपरिक खेती पर आश्रित पटेल परिवारों का जीवन यापन पुराने ढर्रे पर चल रहा है, करीब 200 से अधिक लोगों के इस मोहल्ले के लिए एक कुआं है, जिसका पानी पीते हैं, कुआं पर ही नहाते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आगे से बगैर मुढ़ेर के कुआं पर नहाते हुए दिखाई दे जाते हैं। यहां पर नई पेयजल योजना की पाइप लाइन बिछाई गई है, लेकिन लोगों के घर पानी नहीं पहुंच रहा है। यहां के लोग बताते हैं कि बारिश में बदबूदार पानी पीते रहे हैं, भगवान का शुक्र रहा कि कोई इस पानी से बीमार नहीं हुआ है। बारिश के दौरान खुले जलस्रोतों में होने वाली दवाओं का छिड़काव भी नहीं किया गया है। यहां पर किसी को भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है, जिनके घर के गिर गए हैं, वह यहां वहां से व्यवस्थाकर महाजनी कर्ज लेकर अपने आवास पूर्ण करा रहे हैं। यहां से निकलने के बाद हटा नाका मुक्तिधाम से पकी की ओर आने पर कचरा डंप सेंटर है, जहां खुले में कचरा फेंका जाता है। मृत जानवर के शव फेंके जाते हैं, जिससे गंदगी फैलती रहती है। नृसिंह मंदिर के पीछे वाले हिस्से कई गलियों में रोड नाली की समस्या है। यहां भी लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है।

परिसीमन गलत हुआ

धुवा तला व आसाराम कॉलोनी को फुटेरा वार्ड नं. 4 में जोड़ा गलत परिसीमन को दर्शाता है। यह क्षेत्र मांगज वार्ड नं.5 से लगा हुआ है। जिसका हिस्सा भी धुवातला पर ही मिलता है। जिससे यह क्षेत्र मांगज वार्ड नं. 5 में होना था, फुटेरा वार्ड नं. 4 में गलत परिसीमन किया गया है।

प्रस्ताव डाले हैं

वार्ड पार्षद क्रांति सिंह चंदेल का कहना है कि रोड व नाली के प्रस्ताव डाले गए हैं। जिन मोहल्लों में पानी की समस्या है, उसका निदान कराया जा रहा है। आसाराम कॉलोनी क्षेत्र में बड़े नाले का प्रस्ताव डाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उनके वार्ड के कई हिस्सों के लोगों को नहीं मिल पाया है, वह भी एजेंडे में शामिल है। वार्ड का समग्र विकास कराने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। आगामी परिषदों की बैठक में और प्रस्ताव डाले जाएंगे।

