मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण से बना अंधा मोड़ रोज हो रहे हादसे

डेढ़ करोड़ के पार्क में झूले और लाइटें गायब, फाउंटेन चालू नहीं हुआ

दमोह. दमोह शहर की पहली कॉलोनी जिसे मुकेश नायक कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, आज यह कॉलोनी अवैध अतिक्रमण सड़कों व नालियों के कारण समस्याओं के घेरे में है। अमृत योजना से बना डेढ़ करोड़ के पार्क में 50 लाख रुपए से कम खर्च के काम दिख रहे हैं, एक साल पहले बनी सड़कें उखड़ चुकी हैं। इस कॉलोनी में अभी भी कई हिस्सों में कच्ची सड़कें हैं। खुले मैदान में कचरा के अंबार लगे हैं।

सिविल वार्ड नं. 5 के तहत मुकेश नायक कॉलोनी टपरिया, पुलिस कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी का आधा हिस्सा, क्रिश्चियन कॉलोनी व राजीव गांधी कॉलोनी आती है। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या सोनी मंदिर की आड़ में हुए अतिक्रमण के साथ रोड के किनारे वालों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने से अंधा मोड़ हो गया है। मोड़ पर अतिक्रमण होने से कॉलोनी के कई बच्चे हादसा ग्रस्त हुए हैं और कई बामुश्किल जान बच चुकी हैं, जिसमें लोगों का लाखों रुपया खर्च हो चुका है। चौड़ी सड़कों पर अतिक्रमण होने से सड़कें काफी संकरी हो गई हैं। यहां अतिक्रमण की स्थिति यह है कि लोगों ने नालियों को भी नहीं छोड़ा है। उन पर अपने शौचालय बना लिए हैं। जिससे इस क्षेत्र में नालियों पर अतिक्रमण होने व छोटी होने से सड़कों पर जलभराव बना रहता है। यहां कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां आज तक पक्की सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है। अमृत योजना के तहत डेढ़ करोड़ का पार्क बनाया गया था। जिसमें नाली में पानी भरा हुआ होने से डेंगू व चिकुनगुनिया मच्छर के लार्वा पनप रहे हैं। पार्क में विद्युत पोल से बल्ब गायब हैं। झूला के स्टेंड लगे हैं लेकिन झूला नहीं लगाया गया। फाउंटेन बनाया गया जो आज तक चालू नहीं हुआ। पार्क में बड़ी बड़ी घास होने से बच्चों के खेलने लायक नहीं है।

पार्षद का एजेंडा

राजू बगीरा, पार्षद सिविल वार्ड नं.5 उनके वार्ड में सड़कों और नालियों की समस्या है, जिसके लिए उन्होंने प्रस्ताव डाले हैं। जहां आवश्यक होगा वहां के अतिक्रमण हटवाए जाएंगे। शांतिनगर प्रोफेसर कॉलोनी में डामर रोड व राजीवगांधी कॉलोनी में सीमेंट कांक्रीट सड़क का प्रस्ताव डाला है। शपथ लिए मुझे एक माह हुआ है। लोगों की समस्याओं का निदान कराने पूरा प्रयास किया जाएगा।





Accidents happening daily due to encroachment on the main road