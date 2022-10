पीएम आवास की एक लाख रुपए की किस्त दी, अब नाम ही नहीं है पोर्टल में

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी का प्रमाण-पत्र मिला मकान नहीं

दमोह. असाटी वार्ड नं. 2 में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। यहां ऐसे हितग्राही हैं, जिनके खातों में एक लाख रुपए की किस्त तो आ गई, लेकिन दूसरी व तीसरी किस्त के लिए इनके नाम ही आवास पोर्टल से गायब हैं। हितग्राही कह रहे हैं हमें किस्त मिली है लेकिन नगर पालिका कह रही है कि हमने किस्त नहीं डाली है, यह बड़ा घोटाला सामने आ रहा है।

असाटी वार्ड नं. 2 का क्षेत्र राधा रमण मंदिर से सिटी नल, कचेरे मंदिर, जैन धर्मशाला, डॉ. आइसी जैन व डॉ. नवीन सोनी वाली लाइन अंतर्गत आता है। इस वार्ड की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पाइप लाइन बिछाए जाने के बाद पाइप लाइन एजेंसी द्वारा रेस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है। जिससे सड़कें नालियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अंदर की गलियों की सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में इस वार्ड में सबसे बड़ा घोटाला और गड़बड़ी सामने आ रही है। इस वार्ड के जितने भी हितग्राही हैं, उन्हें पूरी किस्ते नहीं मिली है। कुछ हितग्राही ऐसे मिले जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र मानते हुए प्रमाण पत्र भी दिए गए लेकिन उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

15 में से एक लाख दे दिए क्या

कुछ हितग्राही ऐसे मिले हैं जो पहली किस्त एक लाख रुपए मिलने की बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने दूसरी किस्त के लिए नगर पालिका परिषद में संपर्क किया तो उनका नाम ही आवास पोर्टल से गायब है, अब इस स्थिति में हितग्राही कह रहे हैं कि क्या मोदी जी ने वायदे अनुसार 15 लाख में से 1 लाख रुपए दे दिए हैं। यहां सवाल उठता है कि जब वह पात्र थे तभी पहली किस्त उनके खातों में डाली गई है। अब जो एक लाख रुपए डाले गए हैं। तो वह किस योजना के तहत डाले गए हैं।

कचरा डंप पर लगाए पेड़

असाटी वार्ड 2 का हिस्सा पुराना थाना से महाकाली रोड तक आता है, इसी वार्ड से सभी समुदायों के चल समारोह निकलते हैं। इस गली में कचरा डंप सेंटर था, नव निर्वाचित पार्षद नविता राजपूत ने यहां पर पेड़ लगा दिए हैं। साथ ही बोर्ड टांग दिया है, जिसमें जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह का प्रयास समग्र स्वच्छता अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।

प्रस्ताव डाले हैं

पार्षद नविता राजपूत का कहना है कि विधायक निधि से बड़े जैन मंदिर से साहू तिराहा तक डामर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही सीमेंट रोड के प्रस्ताव डाले हैं, जिसमें पालीवाल तिराहा से लच्छू प्यासी के घर तक इसके साथ ही नाली के 3 प्रस्ताव डाले गए हैं। उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 6 को प्रथम किस्त मिल चुकी है। 3 की वित्तीय स्वीकृति हो गई है। बड़े जैन मंदिर के पास कचरा फैंका जा रहा था, उस जगह पर प्लांटेशन कराकर डस्टबिन रखाए गए हैं। वार्ड के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं।

An installment of one lakh rupees given for PM housing