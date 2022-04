43.6 डिग्री तापमान में बच्चों के साथ बगैर टेंट के बैठी रहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

1 माह 5 दिन से रूठी कार्यकर्ताओं की वजह से बदल गया रूट

दमोह. कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 1 माह 5 दिन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हुई हैं। सीएम के आगमन से पहले शनिवार की रात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का टेंट चोरी हो गया था, जिससे वह सोमवार को 43.6 डिग्री तापमान में सीएम के सामने अपनी मांगों को रखने बगैर टेंट के धूप में अपने बच्चों के साथ दिन भर बैठी रहीं।

आपकों बता दें कि होमगार्ड ग्राउंड में हैलीकॉप्टर लैंड होता है, जिससे कारकेट मछली पालन मार्ग से होता हुआ जबलपुर-सागर हाइवे पर कलेक्ट्रेट मार्ग पर खुलता है। अभी तक जितने बार भी मुख्यमंत्री या अन्य वीआइपी आए वह इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। पहली बार होम गार्ड ग्राउंड के अपोजिट साइट सालोमन बंगला के पीछे से एसपीएम मार्ग होते हुए सेंट जांस स्कूल का रास्ता प्रशासन द्वारा तय किया गया था। यहां से एसपीएम नगर की संकरी गली निकलती है जो लाइन से लेकर विवेकानंद कॉलोनी में मिलती है। यहां से जबलपुर नाका चौकी होते हुए सीएम का कारकेट निकाला गया। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए मछली पालन वाले रास्ते पर कारकेट आने से पहले की रिहर्सल और बैरिकेटिंग की गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा था कि सीएम उनकी सुनने आएंगे लेकिन उनका रास्ता बदल दिया गया जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मुलाकात नहीं हुई। सीएम ने सभा स्थल पर भारी भीड़ देखते हुए तेज गर्मी में भी आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, लेकिन खुले में बच्चों सहित बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दो शब्द भी नहीं कहे।

हेलीपेड पर खड़ी रहीं चार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों के लिए सीएम से हेलीपेड पर मुलाकात कराई जाएगी, 4 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन लेकर हेलीपेड पर आए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की बात मानी और वह हेलीपेड पर पहुंच गईं, जहां उन्हें बैरिकेट की चार दीवारी में दूर खड़ा कर दिया और वापसी में सीएम जल्दबाजी में सीधे हेलीकाप्टर के पास पहुंच गए और बगैर मिले पन्ना के लिए उड़ गए। जिससे मायूस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वापस लौट आई और बगैर टेंट के धरना स्थल पर बैठकर अपनी हड़ताल का क्रम जारी रखे हुए हैं।

Anganwadi workers sitting without tent with children in 43.6 degree temperature